كيلو الضاني بـ450 جنيها.. تعرف على أسعار اللحوم والأضاحي بشمال سيناء

بدأت الأسواق في محافظة شمال سيناء تشهد انخفاضا ملحوظًا في أسعار الأضاحي قبل حلول عيد الأضحى المبارك نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة جشع التجار وارتفاع أسعار اللحوم بشكل عام في مصر وتمثلت تلك الجهود في خفض أسعار الأعلاف من ناحية وشح كميات كبيرة من اللحوم المستوردة بأسعار تقل عن أسعار الأسواق ما دفع التجار لخفض أسعار اللحوم والإعلان عن تسعيرة جديدة للحوم لجذب المواطنين لشرائها.

فيقول صبري يونس، جزار، إن الجدي السيناوي يطلق عليه اسم الجدي الشامي أو الخروف الشامي والتي تعد من أجود وأنقى وأطيب أنواع اللحوم على مستوى مصر متميزا بخلوه من الكوليسترول وتغذيته بالعلف الجيد وكونه لحم غير سمين وعلي طبيعته مقارنة بالأنواع الأخرى بالمحافظات الأخرى خارج سيناء والتي تشتهر تربيتها خارج سيناء بعمل خصي للجدي أو الخروف لكي تعطي كميات أكثر من اللحوم بخصي تلك الخراف أو الجديان التي يجري تربيتها خارج سيناء لكنها سمينه ودهونها عالية بخلاف جديان وخراف وماعز سيناء الشامية وحتى إذا لم يتم إخصاء تلك الجديان أو الخراف فلن تكون أيضا في نفس جودة خراف وجديان سيناء كما نطلق علي انثي الجدي "التينيه".

وأضاف صبري يونس أن المناخ السيناوي النقي الخالي من التلوث يلعب دورا هاما في جودة تلك الخراف والجديان كما يتهافت على شرائه لتربيته في المحافظات الكثير من أهالي وتجار المحافظات الأخرى لخلق سلالة لديهم من الجديان والخراف الشامية .

وأوضح أن هناك طفرة في ارتفاع الأسعار بشكل عام لهذه اللحوم مقارنة بأربعة سنوات ماضية على سبيل المثال كانت أسعار لحوم الضاني منذ أربعة سنوات في شمال سيناء 120 جنيها للكيلو الضاني و120 جنيها لكيلو الماعز ومع ارتفاع أسعار العلف وعقب مرور 4 سنوات كنا نبيع الكيلو الضاني بقرابة 450 جنيها ففي هذه الأيام تراجع أسعار العلف إلا أن أسعار اللحوم مازالت مرتفعة بسبب جشع التجار مما دفع الدولة للتدخل لخفض أسعار اللحوم في مصر من خلال ضخ كميات كبيرة من اللحوم المستوردة باسعار أقل بكثير من الأسواق بهدف محاربة الغلاء فانخفضت بالتالي أسعار الضاني لدينا هنا في شمال سيناء من 450 جنيها والة 400 جنيه أما العجالي المعروض حاليا بسعر 350 جنيها للكيلو الواحد

وتابع صبري يونس أن أهالي شمال سيناء لديهم عادات وتقاليد في ذبح الاضحيات حيث اقتصر لدي الاهالي ذبح الخراف والجديان والماعز والجمال فقط دون العجول حتي بدأت ظاهرة اقتناء العجول وذبحها في عيد الاضحي منذ عام 2007 فقط بدات رواج وتجارة العجول في سيناء برغم انها تعد قليلة مقارنة بذبح الخراف والجديان والماعز السيناوي .

فعادات وتقاليد أهالي محافظة شمال سيناء ومثلهم جنوب سيناء أرتبطت بتربية الجديان والخراف والماعز السيناوي فقط فضلا عن تربية الجمال ايضا اما العجول فقليلا مانري اقتناء العجول في المحافظة الا مؤخرا حيث يشترك عدد من الاسر في ذبح عجل واحد مقسما فيما بينهم

وقال محمد عليوه تاجر خراف وجديان في مدينة العريش أن اسعار الخراف او الجديان قايم بحوالي 250 جنيها في الوقت الحالي حيث كان سعر لحوم الجديان والخراف القايم منذ عدة ايام بحوالي 270 جنيها في انخفاض ملحوظ الي 250 جنيها للقايم أما اسعار العجول في شمال سيناء فسعر كيلو لحم العجول قايم مربوط بحوالي 175 جنيها وسعر كيلو لحم العجول قايم سايب بحوالي 180 جنيها ويعد سعر القايم بشكل عام للعجول بمتوسط 175 جنيها للكيلو واوضح عليوه الفرق بين القايم المربوط والقايم السايب فيتميو القايم المربوط بنسبة دهون اعلي عند وزنه وتسعيرته بينما تتراجع نسبة الدهون في القايم السايب .



فيما أطلق فريق من الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بشمال سيناء حملات مرور على الشوادر والمزارع والأسواق لإجراء الكشف على الأضاحي، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة.

وقالت الدكتورة عبير حجاب، مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء إن أعمال فرق التقصي والترصد الوبائي مستمرة في إطلاق الجولات للاطمئنان على الحالة الصحية للأضاحي بمراكز المحافظة المختلفة بهدف التأكد من خلوها من أي أمراض قد تؤثر على صحة المواطنين.



وأضافت حجاب أن تلك الجولات تأتي ضمن استعدادات مديرية الطب البيطري لعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى فتح المجازر لذبح الأضاحي خلال أيام العيد مجانًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين، حيث إن المجازر ستفتح أبوابها عقب صلاة عيد الأضحى المبارك وتستمر حتى غروب شمس رابع أيام العيد.

وأشارت إلى توفير طبيب بيطري للإشراف على عملية الذبح والكشف على الأضاحي قبل الذبح، بجانب توفير جهاز سونار بمديرية الطب البيطري بالعريش للكشف على رؤوس الأبقار والماعز والضأن للتأكد من خلوها من أية حالات حمل، حيث أنه غير جائز شرعًا التضحية بالإناث العشار، وذلك مقابل أجر رمزي.

ولفتت إلى توفير احتياجات المجازر على مستوى المحافظة من أدوات النظافة مع تأمين الأختام والمواد الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، مشيرة إلى أنه جرى التنسيق بين مديرية الطب البيطري والشرطة لتأمين أعمال المجازر.

حملات تموينية مكثفة للسيطرة على الأسواق بشمال سيناء

كما تشن مديرية التموين بشمال سيناء حملات مكثفة تنفيذا لتعليمات وزير التموين ومحافظ شمال سيناء ورأفت العبد مدير المديريه للسيطره على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار وملاحقة المخالفين والمتلاعبين

وقامت قبل عيد الاضحي حمله تموينية مكبره من الأجهزة الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 19 محضر عدم اعلان عن الاسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه كما تم اعدام كمية قدرها 30 كيلو لحمة غير محتفظة بخواصها الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الادمى وجاري توالي الحملات التموينية على مستوى المحافظة

كما قامت اللجنة المشتركة من أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الصحة بالقيام بحملة للتفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وكذلك الاغذية في بعض المحلات حيث تم المرور على 15 محل جزارة ومحل مجمدات ومطعم

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد 20 محضر كما تم اعدام كمية قدرها ٤٩ كيلو لحمة غير محتفظة بخواصها الطبيعية وغير صالحه للاستخدام الادمى وجاري الاستمرار في تدشين الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للاطمئنان على سلامة الاغذية واللحوم المعروضة.

كما عقد اجتماع مع الجزارين بالمحافظة برئاسة الدكتورة عبير حجاب مدير مديرية الطب البيطري بشمال سيناء بحضور كل من الدكتور محمد العيسوي مدير مجزر العريش ومحمود عبد الحليم سالمان مديرية التموين إدارة الرقابة ونيفين محمد امين رضوان مدير فرع حماية المستهلك وبعض الجزارين منهم حسام عصمت حسن ابراهيم نائب رئيس شعبة الجزارين.

وتم مناقشة الالتزام بالذبح داخل المجازر ومراعاة عدم تداول الكبدة واللحوم المجمدة وبيعها للمستهلك علي انها طازجة وبلدية لعدم التعرض لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية علي المخالف.

كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بتوضيح مصدر اللحوم من حيث أنها تم الذبح بمجزر العريش أو من خلال الشركة الدولية بالإسماعيلية في إطار الحرص علي الشفافية مع المعروض علي المستهلك.

كما جري رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي بشمال سيناء تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

واكد الدكتور أحمد بدر ، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية،و تنظيم أجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ووالمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال عيد الأضحى المبارك.

و أضاف بدر أنه تم توفير الأطقم الطبية بالإضافة إلى أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية بالمستشفيات.

ولفت بدر إلي تشكيل غرفة طوارئ بديوان عام المديرية بالعريش والتنسيق علي مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرفة المركزية للطوارئ بوزارة الصحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

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