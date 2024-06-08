فى ذكرى ميلادها.. محطات فنية فى حياة هالة فاخر

تحتفل اليوم الموافق ٨ يونيو الفنانة هالة فاخر بعيد ميلادها ال ٧٦، وسط نجاحات فنية كبيرة على مدار تاريخها الفنى.

البداية مع الفن من الطفولة

شاركت الفنانة هالة فاخر فى أول عمل فنى لها وهى طفلة فى فيلم "لن أبكى أبدا"، وساهم فى دخولها عالم الفن والدها الفنان فاخر محمد فاخر، والذى شارك فى الكثير من الأعمال الفنية خلال مشواره الفنى، وبعد أن توفى الفنان فاخر فاخر وهى فى عمر ال ١٦ عام، قررت الإستمرار بعالم الفن، وأكملت المسيرة بالمشاركة فى العديد من الأعمال الفنية.

شخصية طمطم "الشخصية الأشهر لعالم الأطفال"

قدمت الفنانة هالة فاخر شخصية طمطم، فى مسلسل الأطفال التلفزيونى الشهير "بوجي و طمطم".

مشهد من مسلسل الأطفال بوجى وطمطم

إستطاعت الفنانة هالة فاخر أن تحقق نجاحاً غير مسبوق لأشهر شخصية للأطفال، بطبقة صوت مميزه وإلقاء استثنائي، أصبحت طمطم أيقونة تابعها الكباى والصغار، ومازالت تعيش معنا حتى وقتنا الحالي وعلى مر الأجيال.

مرونة فنية

تمتلك الفنانة هالة فاخر موهبة فنية كبيرة، فبالرغم من تاريخها الكوميدى الذى قدمته، على مستوى السينما والمسرح والتلفزيون، إلا أنها مع مرور الوقت إستطاعت بمرونة كبيرة أن تغير جلدها فنياً، وتقدم عدد من الأدوار الهامة، وخاصةً أدوار الأم بما يتناسب مع مرحلتها العمرية، وبمنتهي التراجيديا جسدت الكثير من الشخصيات الناجحة أبرزها دور الأم فى فيلم "حلم العمر"، مسلسل "كلبش".

مشهد من مسلسل كلبش

أبرز أعمالها الفنية



قدمت الفنانة هالة فاخر رحلة فنية حافله بالأعمال الهامة درامياً وسينمائياً وعلى مستوى المسرح، وأبرز تلك الأعمال فيلم "قمر الزمان، بلاغ للرأى العام، تيمور وشفيقة، هى فوضى، كبارية، أيظن"، وعلى مستوى الدراما قدمت مسلسل "عفريت القرش، شرف فتح الباب، خرم ابرة، العطار والسبع بنات، كلبش، إبن حلال، لحظات حرجة"، وفى المسرح شاركت في"البلياتشو، باللو باللو، مطلوب على وجه السرعة، ربنا يخلى جمعة، الليلة البيضا".