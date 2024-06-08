ضبط 9 تجار مخدرات بكميات من الهيروين والحشيش في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 9 تجار مخدرات خلال حملات أمنية بعدد من المناطق.

وأسفرت جهود الحملات في ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (1,600 كيلو جرام لمخدر الهيروين) وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 سلاح أبيض)، وضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزتها (1,500 كيلو جرام من مخدر الإستروكس).

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهم (1,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين- فرد خرطوش - ميزان حساس)، وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- ميزان حساس)، وضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش).