السياحة والمصايف بالإسكندرية تتابع سير عمل المنشآت السياحية

اجتمع الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مع أصحاب ومديرى المنشآت الفندقية التابعة لرقابة وإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية فى الاجتماع الأول بينهم بمقر الإدارة.

أكد رئيس الإدارة في كلمته علي أن هدفنا هذا الموسم هو الوصول إلى صورة مشرفة لمدينتنا الجميلة الأسكندرية لما تحتويه من شواطئ و مطاعم وكافيهات و فنادق حتى تليق بأسم محافظة الإسكندرية، والتصدى لأى تحديات والقضاء على اى مخالفات تواجه المواطن وتعيق راحته وآمانه وأن الهدف الأول والأساسي هو حسن معاملة النزلاء وتحقيق اقصى درجات الأمان لهم.

وأكمل رئيس الإدارة علي أن حملاتنا مستمرة واهمية الرقابة الدورية على الفنادق، للتأكد من تقديم كافة الخدمات للنزلاء على اكمل وجه وكذلك التأكد من تطبيق الاسعار المعتمدة من الادارة، وانه فى حالة عدم الالتزام ستكون العقوبة هى الغلق، حيث انه بالفعل تم غلق 3 منشآت فندقية لمخالفتها للضوابط والإجراءات المتفق عليها من الادارة.

وأعرب رئيس الإدارة أنه لايتمني أن تكرر تلك الإجراءات ويتمني أن يلتزم الجميع وان لا نلجأ إليها مرة أخرى.

واثناء الاجتماع قام قسم الفنادق بالإدارة بعرض خطة الإدارة فى تطوير المنظومة الخدمية بالفنادق وكذلك عرض الفنادق المطورة والفنادق الجارى تطويرها.

وقد جاءت خطة الإدارة متضمنة اولا التدريب وهى تدريب العاملين بقطاع الفنادق لمعرفة مبادئ الفنادق و دراسة اسس الفندقة وسيتم ذلك بالتنسيق مع اعضاء هيئة التدريس بكلية السياحة و الفنادق جامعة الإسكندرية، وسيتم الحصول على شهادات معتمدة من جامعة الإسكندرية، وسيتم ذلك مجانا.

ثانيا مبادرة النظافة، سيتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الفنادق حيث سيتم وضع حاويات للقمامة عند مدخل الفندق و ذلك للحفاظ على المظهر الجمالى لمدينة الإسكندرية.

ثالثا تشجيع السياحة الداخلية والخارجية ستقوم الادارة بدعم الفنادق بالمنشورات والبروشورات الخاص بالمعالم السياحية بالإسكندرية وكذلك الخرائط السياحية للمدينة و أن يتم وضعهم على ستاند عند مدخل الفندق او بالاستقبال وذلك لترويج السياحة.

واخيرا استمع دكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة إلى كافة آراء وشكاوى أصحاب المنشآت الفندقية ووعدهم بدراستها وحلها شريطة أن يلتزموا بحسن معاملة النزلاء وتقديم كافة الخدمات اللازمة، المتضمة نظافة الغرف ودورات المياه و التأكد من جودة الطعام وكافة الخدمات المقدمة للنزلاء لضمان راحتهم وآمانهم، وقد نبه على وضع قائمة أسعار الفندق بمكان ظاهر للمواطن.

وجاء ذاك بناء علي توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة المرور والمتابعة الدائمة علي المنشآت الفندقية التابعة لرقابة وإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، وذلك لتحقيق اقصى درجات الانضباط والتعاون بين إدارات الفنادق وبين محافظة الإسكندرية والمتمثلة فى الإدارة، بما يصب ذلك فى مصلحة النزلاء.