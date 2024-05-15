غياب مبابي.. قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس بالدوري الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة نيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره نيس بملعب أليانز ريفيرا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الفريق الباريسي للمباراة، غياب نجمه كيليان مبابي للإصابة، بسبب بعض الانزعاج في العضلة الخلفية لساقه اليسرى.

وخاض مبابي مباراته الأخيرة على ملعب حديقة الأمراء بقميص سان جيرمان، بعدما أعلن رحيله عن البي إس جي بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

كما يغيب المغربي أشرف حكيمي عن اللقاء، بالإضافة إلى المهاجم راندال كولو مواني وعثمان ديمبلي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 70 نقطة، ليحسم اللقب لصالحه للمرة الثانية عشرة في تاريخه، بينما يأتي نيس في المركز الخامس وفي رصيده 54 نقطة.

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نيس

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، ليتيلييه، أرناو تينياس.

خط الدفاع : ماركينيوس، نوردي موكيلي، نونو مينديش، ميلان سكرينيار، لوكاس بيرالدو، يورام زاجوي.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، فابيان رويز، دانيلو بيريرا، فيتينها، لي كانج إن، كارلوس سولير، سيني مايلو، إيثان مبابي.

وفي الهجوم: جونسالو راموس، ماركو أسينسيو، برادلي باركولا.