رسميًا| مساعد كلوب يرحل عن تدريب ليفربول.. وهذه وجهته المقبلة

أعلن نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، عن تعيين الهولندي بيب ليندرز مديرًا فنيًا للفريق بداية من الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

يأتي تعيين ليندرز بعد إعلانه رحيله عن منصبه كمدرب مساعد للألماني يورجن كلوب في تدريب فريق ليفربول الإنجليزي.

وعمل ليندرز مساعدًا للمدير الفني للريدز كلوب على مدار السنوات الماضية، وأسهم في تحقيق ليفربول للعديد من الألقاب، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

وعبر النادي النمساوي عن سعادته بانضمام ليندرز إلى صفوفه، مؤكدًا أنه سيصبح مديرًا فنيًا للفريق لمدة 3 مواسم قادمة.

بيب ليندرز مديرًا فنيًا لـ ريد بول سالزبورج النمساوي

يعاون ليندرز في مهمته فيتور ماتوس البالغ من العمر 36 عامًا، والذي عمل رفقة الهولندي لسنوات في بورتو وليفربول.

وسيتم تقديم بيب ليندرز رسميًا كمدرب جديد لـ ريد بول سالزبورج في مؤتمر صحفي يعقد في منتصف يونيو المقبل.

يذكر أن فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، ضمن التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.