بعد منافسة 35 فريقا طلابيا.. إعلان الفائزين في "هاكثون البيئة الذكية" بجامعة المنصورة

نظمت وحدةً الابتكارات التكنولوجية بمركز جامعة المنصورة لرعاية المبتكرين والموهوبين والنوابغ ختام لهاكثون البيئة الذكية الذي عقد تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة، الدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة ، الدكتور علاء التميمي وكيل كلية الحقوق، الدكتور متولي ابو سريع وكيل كلية الزراعة، وإشراف وتنظيم الدكتورة مريم ويصا مدير مركز جامعة المنصورة لرعاية المبتكرين والموهوبين والنوابغ والاستاذ المساعد الدكتورة عبير توكل مدير وحدة الإبتكارات التكنولوجية بالمركز و بحضور الدكتور محمد صبري سراية منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة وأحمد العشري مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب.



فيما شارك في المنافسات 35 فريقا طلابيا من الفرق أصحاب الأفكار الريادية بالكليات والتخصصات المختلفة وقاموا بعرض أفكارهم أمام لجنة من الخبراء، وتم إعلان الفرق أصحاب المراكز الأولي الفائزة خلال الحفل.



وفاز فريق Scanalyze بـ١٢ منحة تدريبية من الجمعية المصرية للهندسة الطبية ويضم الفريق منة الله شريف إبراهيم و أحمد رجب شعبان و احمد سمير أحمد و أمينة خالد حسن وبهجت أيمن سعد وحازم مصطفى فاروق و محمد إيهاب كمال و محمد منصور الحسينى و يارا عبد العزيز معروف و ياسر حذيفة سلطان.

كما فاز فريق Locus بدعم مادي ٢٠٠٠٠ جنيه واحتضان من حاضنة حورس ويضم الفريق كلا من: ياسمين معوض و يوسف عمرو ممتاز ويوسف اسلام عبد الله الرفاعى و أحمد عثمان فتح الله رمضان و زاد سامح عزت وحسام السيد إبراهيم و يوسف احمد محمد و اسلام أشرف عبد العظيم ويوسف معاطى محمد و هاجر رمضان.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطية البيومي أن الهاكثون، يمثل منصة مثالية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والأفكار بين الباحثين والمشاركين من الجهات المختلفة والمهتمين في مجال مجال البيئة الذكية، بما في ذلك رواد الأعمال والباحثين والمستثمرين وصانعي القرار.

وأضاف أن الهاكثون يستهدف تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التقنية المُستدامة والفعّالة في هذا المجال المهم للوصول لحلول ذكية ابتكارية تساهم في تحقيق التنمية المُستدامة لمصر وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت الدكتور عبير توكل إلى أن منافسات الهاكاثون تتيح فرصاً للمشاركين لتطبيق أفكارهم وتطويرها في بيئة تحفز على الإبداع والابتكار، وذلك من خلال العمل الجماعي والتفاعل مع المختصين في المجال وأيضًا فرصة لبناء شبكات تواصل، وتعاون مع الأفراد والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التفاعل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي في مجال البيئة الذكية.

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IMG-20240515-WA0059

IMG-20240515-WA0065

IMG-20240515-WA0071

IMG-20240515-WA0061

IMG-20240515-WA0067

IMG-20240515-WA0046

IMG-20240515-WA0069

IMG-20240515-WA0048

IMG-20240515-WA0055

IMG-20240515-WA0050

IMG-20240515-WA0056

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