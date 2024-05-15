"الإحصاء": 26 مليار دور حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية خلال عام 2023.. والسعودية تتصدر القائمة

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والدول العربية إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 29.5 مليار دولار خلال عام 2022 ، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 12.5 مليار دولار خلال عام 2022 .

وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى الدول العربية استيراداً من مصرخلال عام 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.7 مليار دولار، يليها الإمارات 2.2 مليار دولار، ثم ليبيا 1.8 مليار دولار، ثـم السودان 984.4 مليون دولار، ثم الجزائر 850.3 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى الدول العربية خلال عام 2023

• خضروات وفواكه بقيمة 1.3 مليار دولار .

• الات وأجهزة كهربائية بقيمة 1.1 مليار دولار .

• لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة مليار دولار .

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 753 مليون دولار .

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 712 مليون دولار .

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية 12.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17 مليار دولار خلال عام 2022 .

وتصدرت السعودية قائمة أعلى الدول العربية تصديراً لمصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 5.2 مليار دولار، يليها الكويت 2.7 مليار دولار، ثم الإمارات 2.1 مليار دولار، ثم سلطنة عمان 717.4 مليون دولار، ثم البحرين 399.5 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية المستوردة من الدول العربية خلال عام 2023

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 6 مليار دولار .

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2 مليار دولار .

• خامات معادن بقيمة 785.1 مليون دولار .

• الومنيوم ومصنوعاته بقيمة 399.2 مليون دولار .

• أسماك وقشريات ورخويات بقيمة 213.3 مليون دولار .

وسجلت قيمة استثمارات الدول العربية بمصر 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

واحتلت الامارات المرتبة الاولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2022/2023 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3 مليار دولار يليها السعودية 2.4 مليار دولار ثم الكويت 632.6 مليون دولار ثم قطر 548.2 مليون دولار ثم البحرين 337 مليون دولار .



كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في الدول العربية 3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 2.8 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول العربية في قيمة الاستثمارات المصرية بها خلال العام المالى 2022/2023 حيث بلغت قيمة استثمارات مصر فيها 1.7 مليار دولار ، يليها السعودية 272.1 مليون دولار ، ثم الكويت 221.2 مليون دولار ، ثم البحرين 108.5 مليون دولار ، ثم قطر 86.8 مليون دولار .

وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية 14.3 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 21.5 مليار دولار خلال عام 2021/2022 .

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى الدول العربية في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار يليها الإمارات 2.1 مليار دولار ثم الكويت 2 مليار دولار ثم قطر 940.6 مليون دولار ثم الأردن 415.3 مليون دولار .

كما بلغ حجم تحويلات العاملين من الدول العربية بمصر 94.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 112 مليون دولار .

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في قيمة تحويلات العرب العاملين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات الاماراتيين العاملين بمصر 35.5 مليون دولار ثم السعودية 26.1 مليون دولار ثم الأردن 5.6 مليون دولار ثم الكويت 4 مليون دولار ثم البحرين 3.97 مليون دولار .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالدول العربية طبقــاً لتقـديـرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2022.