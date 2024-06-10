واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى التصويت على مشروع قرار يدعم مقترح الهدنة في غزة

دعت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن إلى التصويت على مشروع قرار يدعم مقترح الهدنة في غزة، دون تحديد موعدا لجلسة التصويت.

قال المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة من خلال بيان: اليوم دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى الذهاب للتصويت على مشروع القرار الأمريكي الداعم للمقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي نهاية مايو الماضي.

يذكر أن، الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن مقترح جديد لوقف الحرب في قطاع غزة، وذلك عن طريق، وقف إطلاق دائم وشامل للنار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، بالإضافة إلى إعادة إعمار شامل لقطاع غزة، وأوضح أن أنهاء الحرب في غزة سيكون على 3 مراحل.

المرحلة الأولى تستمر لمدة ستة أسابيع يشهد فيهم قطاع غزة وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكنية الرئيسية في غزة، وذلك مقابل إطلاق سراح الأسرى النساء والجرحى والمسنين لدى حركة حماس، وكذلك يتم إطلاق سراح مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية الرهائن الأحياء، بينما تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة، ويستمر وقف إطلاق النار، ورفع المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يوميًا.

المرحلة الثالثة يتم فيها البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار شامل لغزة، وأوضح بايدن أن ملف إعادة الإعمار مطروح الآن على الطاولة لمناقشته.