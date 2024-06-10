الثانوية العامة 2024 |اليوم.. استعدادات مكثفة بالمنيا لانطلاق مارثون الثانوية العامة

استعدت محافظة المنيا لاستقبال طلاب الثانوية العامة صباح اليوم الإثنين حيث يؤدي 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم يوم الاثنين القادم 10 يونيو بمحافظة المنيا، حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة .

ورفعت محافظة المنيا درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر. وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، في التاسعة صباحا، وفق مواعيد جدول الامتحان، على أن يسمح للطالب بالتأخير 15 دقيقة فقط عن بدء الامتحان، إلا إذا كان لديه عذر يقبله رئيس اللجنة، كما أن بعض المواد وهى التي لا تضاف إلى مجموع الطالب مدة الامتحان ساعة ونصف أما المواد الدراسية الأسياسية تكون مدة الامتحان 3 ساعات وساعتين فقط.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو الجاري، ويؤدى الطلاب يوم 12 يونيو الجاري امتحان الاقتصاد والاحصاء.

وتنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية اليوم الأحد، بالمرور علي المدارس ومتابعة تجهيز مقرات لجان الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات،

وقام رؤساء المدن بالمنيا بالمرور علي عدد من المدارس ومتابعة تجهيز مقرات لجان الثانوية العامة للتأكد من وجود جميع المرافق بها وان تكون بحاله جيده لاستقبال الطلاب والطالبات ورفع مستوى النظافة العامة داخل المدارس ووضع الاستعدادات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة لهذا العام واتخاذ كافة الإجراءات لتوفير سبل الحماية والأمان للطلاب، وتم مراجعة موقف اللجان الواقعة بنطاق كل إدارة تعليمية من حيث توفير الإضاءة الجيدة، والتأكد من صيانة المراوح وتوفير مبردات مياه نظيفة للشرب بكل لجنة امتحانية، والتأكيد على نظافة الحمامات، وتوفير زائر صحي بكل لجنة بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أحد قضايا الأمن القومي، لذا تحرص الوزارة على متابعة كافة الضوابط والإجراءات لانتظام سير الامتحانات لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ووجه الوزير بتوفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات. واطمأن الوزير على إعداد خريطة التصحيح، والانتهاء من تشكيل الكنترولات والتي يبلغ عددها ١١ كنترول، وإعداد غرف التصحيح، مشددًا على منع التواجد بها منعًا باتًا إلا أعضاء المركز القومي للامتحانات المشاركين كما اطمأن الدكتور رضا حجازى على الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة، وتسفيرها إلى المناطق البعيدة والنائية.

وفي إطار مكافحة الغش الإلكتروني، استعرض الدكتور رضا حجازي كافة الإجراءات الخاصة برصد صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحوها.

واطمأن الوزير كذلك على تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، والتي يتوافر بها قاعدة بيانات كاملة لجميع المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة وتوفير كافة بيانات وأرقام تليفونات الطلاب والمعلمين ولجان السير الامتحانية والاستراحات، كما تم توفير كافة وسائل الاتصال بالغرفة مع المديريات التعليمية.

شدد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان.