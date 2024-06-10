"الشعب الجمهوري" يعقد ندوة حول "استراتيجية الدولة لتشجيع الاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء"

عقدت أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، بحزب الشعب الجمهوري برئاسة الدكتورة نيفين بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ندوة تثقيفية تحت عنوان "دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تنفيذ استراتيجية الدولة لتشجيع الاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء"، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة أمين عام الحزب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

وحاضر في الندوة، الدكتور مهندس محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وبمشاركة شريف زهير وكيل وزارة بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والمستشار أحمد حبيب أمين الحزب بمحافظة الجيزة، أعضاء أمانات الشباب بالمحافظات، وأعضاء أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية.

تناولت الندوة، عددًا من المحاور حول التعريف بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ودوره في تنفيذ الاستراتيجية القومية للطاقة 2035، من خلال الإشراف على مرفق الكهرباء وتحقيق الاستدامة والشفافية وحماية المستهلك.

كما بحثت الندوة إمكانية تعزيز دور القطاع الخاص في مجال الإنتاج والتوزيع الكهربائي، وذلك ضمن الجهود الرامية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لقطاع الكهرباء، فضلًا عن تعزيز مبدأ حماية المستهلك والحياد التنافسي بين القطاع الحكومي والخاص.

وفي سياق متصل، تم فتح باب النقاش للسادة الحضور، الذين عرضوا استفساراتهم حول أسباب انقطاع التيار الكهربائي، وخطة الدولة لتدارك هذه الأزمة.

من جانبه؛ قدم اللواء محمد صلاح أبوهميلة، درع تكريم إلى الدكتور محمد موسى عمران، تقديرًا لجهوده ودوره الفعال داخل الجهاز.

وأكد الأمين العام للحزب، على الدور الهام الذي يقوم به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مستعرضًا بعض المقترحات التي من شأنها تعزيز هذا الدور، من خلال تطوير آليات الرقابة والمتابعة، بجانب تعزيز التوعية والتثقيف للمستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.

فيما أشار النائب إيهاب وهبة، إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للطاقة 2035.