الثانوية العامة 2024.. انطلاق ماراثون الامتحانات بمادتي التربية الدينية والوطنية

يؤدي اليوم الإثنين نحو 51668 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة الامتحانات أمام 149 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

محافظ الشرقية يطمئن علي تجهيز اللجان

واطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على تجهيز اللجان الإمتحانية والبالغ عددها 149 لجنة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، والانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة ، والتشديد على عدم قطع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات مع وتوفير مصدر بديل للكهرباء في حالات الطوارئ لضمان حسن سير انتظام العملية الامتحانية ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهوله ويسر.

وشدد المحافظ على ضرورة التواصل الفوري مع مكتبه في حالة حدوث أي مشكلات أو أزمات أو أحداث طارئة خلال فترة الامتحانات وذلك لسرعة التغلب عليها وإيجاد حلول عاجلة لها بجانب إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم ، متمنياً لأبنائنا الطلاب التفوق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

تأمين اللجان

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من وضع الخطط التأمينية اللازمة لتأمين اللجان من الداخل والخارج بالتنسيق مع مديرية الأمن لمنع أي محاولات تفسد العملية الامتحانية ، مؤكداً ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان بالقرى واللجان التي ستشهد كثافة طلابية عالية.

كما شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وكذلك ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بالتنسيق مع شرطة المرافق والتأكد من سلامة كافة المرافق وتشغيل الإنترنت بكفاءة عالية بجميع المدارس التي بها لجان امتحانية.

من جانبه اشار المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي والاسعاف والكهرباء ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لاستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الإمتحانية وتزويدها بكل الخدمات اللوجستية لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الإمتحانية ، مشيراً إلى انه من المقرر أن يؤدي 51668 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 149 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.