الثانوية العامة 2024.. عصا إلكترونية وشرطة نسائية مع بدء توافد طلاب الوادي الجديد

شهدت اللجان الامتحانية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، استخدام عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب والطالبات قبيل دخول الامتحان مع بدء توافد الطلاب للجان لأداء أول يوم في امتحانات الثانوية العامة 2024 لأداء الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية على فترتين حيث تبدأ الفترة الأولى الساعة 9 ولمدة ساعة ونصف لأداء امتحان التربية الدينية فيما تبدأ الفترة الثانية الساعة 11 وحتى الساعة 12.30 ظهر اليوم لأداء امتحان التربية الوطنية.

وتمثل استخدام العصا الإلكترونية في الحالات التالية: (أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية).

ووفرت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد مبردات مياه ومراوح داخل اللجان لراحة الطلاب خلال أداء الامتحانات.

حيث يؤدي 1824 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال وكيل تعليم الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، إن إدارة الخارجة التعليمية تضم 905 طالبا وطالبة منهم 287 أدبي و572 علمي علوم و64 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، مقسمين على 4 لجان، وإدارة الداخلة التعليمية تضم 584 طالبا وطالبة منهم 112 أدبي و443 علمي علوم و 29 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة مقسمين على 3 لجان امتحانية.

وأضاف وكيل التعليم، أن إدارة الفرافرة التعليمية تضم 165 طالبا وطالبة منهم 16 أدبي و132 علمي علوم و17 طالبا وطالبة بقسم علمي رياضة، موزعين على لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة بلاط التعليمية تضم 75 طالبا وطالبة منهم 12 أدبي و60 علمي علوم و3 طلاب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة بالمركز، أما إدارة باريس التعليمية تضم 95 طالبا وطالبة منهم 30 أدبي و 64 علمي علوم و 1 طالب بقسم علمي رياضة، داخل لجنة واحدة أيضا بالمركز.

ولفت سيد، إلى إن إجمالي عدد طلاب المحافظة 1824 طالبا وطالبة، منهم 1271 طالبا وطالبة بقسم العلمي علوم، و 96 طالبا وطالبة بقسم العلمي رياضة بالإضافة إلى 457 طالبا وطالبة بقسم الأدبي موزعين على 11 لجنة بمراكز المحافظة الخمس.

فيما نشرت مديرية أمن الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، اللواء محمود أبو الليل، عناصر من الشرطة النسائية والسرية لتأمين لجان طالبات الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة، كما جرى نشر قوات من إدارتي المرور والحماية المدنية، وعناصر قتالية في محيط اللجان والطرق المؤدية لها، لتأمين عملية دخول وخروج الطلبة.

وجرى تنفيذ خطة أمنية مكثفة لتأمين جميع اللجان بالمحافظة، وشكلت المديرية غرفة عمليات داخل المديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات وسرعة فحصها والعمل على حلها.

أمن الوادي الجديد: منع تجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس أثناء إجراء الامتحانات

وأكدت مديرية أمن الوادي الجديد، التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس أثناء إجراء الامتحانات، وخلق مناخ طيب للطلاب لأداء الامتحان دون التأثير عليهم من الخارج.

وجرى الانتهاء من تعقيم وتجهيز كافة اللجان الامتحانية البالغ عددها ١١ لجنة على مستوى المحافظة، والتأكد من توافر مبردات المياه والتهوية المناسبة بالتزامن مع موجة ارتفاع درجات الحرارة، وتواجد الفرق الطبية وسيارات الإسعاف، والتنسيق مع مديرية أمن الوادي الجديد؛ لتأمين أعمال نقل وتوزيع أوراق الامتحانات وتوفير الانضباط والهدوء بمحيط اللجان، وكذلك التنسيق مع قطاع الكهرباء؛ لتأمين الاحتياجات الكهربائية باللجان واستراحات المراقبين وتوفير ماكينات احتياط تحسبًا لأي طوارئ..

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز بالمتابعة والمرور الدوري على اللجان والاستراحات للتأكد من توافر كافة سبل الراحة والخدمات اللازمة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل أي معوقات أو صعوبات.

طبيب وزائرة صحية واسعاف ومبردات مياه بلجان الثانوية بالوادي الجديد (1)

طبيب وزائرة صحية واسعاف ومبردات مياه بلجان الثانوية بالوادي الجديد (3)

عصا الكترونية وبوابات تعقيم بلجان الثانوية العامة في الوادي الجديد (2)

غرفة عمليات الامتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

لجان الثانوية العامة بالوادي الجديد (1)