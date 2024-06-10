أوكرانيا تعلن قطع الكهرباء لمدة ساعة اليوم بسبب الهجمات الروسية

قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا، إنها تطبق قطعاً للتيار الكهربائي لمدة ساعة في أنحاء البلاد، مساء اليوم الاثنين؛ بسبب تجاوز الطلب الحدود المتفق عليها، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».

وقالت الشركة، في بيان على «تلغرام»، إن قطع التيار يطبَّق على العملاء على المستويين المنزلي والصناعي، وسيكون بين الرابعة مساء والعاشرة مساء (1300 إلى 1900 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أنه يُستثنى من ذلك مواقع «البنية التحتية المهمة» التي توفر خدمات حيوية.

وكثّفت روسيا، على مدى الشهرين الماضيين، هجماتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية، وتسببت في تدمير جزء كبير من قدرة توليد الكهرباء الحرارية والمائية.

وأصدرت الحكومة الأوكرانية أمراً لكل الوزارات والسلطات المحلية، يوم الجمعة الماضي، بالكف عن استخدام مكيفات الهواء، وإطفاء الأنوار الخارجية.