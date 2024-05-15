الموت يفجع نجم الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

نعى نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى، وفاة والد لاعب الفريق الأول لكرة القدم سيد عبد الله (نيمار)، وذلك بعد صراع مع المرض.

تقدم مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين بخالص العزاء للاعب سيد عبد الله وأسرته في هذا المصاب الجلل، راجين من المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وتعازينا للاعب وأسرته.

يذكر أن، والد سيد نيمار توفي قبل أيام قليلة من مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ضد نهضة بركان المغربي، والتي يستعد الزمالك لخوضها.

وقد غاب سيد عبد الله عن المباراة بسبب هذا المصاب الأليم.

ونال سيد عبدالله نيمار، تعاطفًا كبيرًا من زملائه في الفريق والجماهير المصرية والعربية على مواقع التواصل الاجتماعي.