تسبب أمراضا خطيرة ..احذر تناول الوجبات المجمدة

في الأونة الاخيرة أصبح الكثير من أفراد العائلة يعتمدون علي تناول الوجبات الجاهزة المجمدة بشكل أساسي ، نظرا لنمط الحياة السريع، وهي عبارة عن اللحوم والخضراوات المجمدة والوجبات السريعة الخفيفة ساندوتش مثل: البرجر والبطاطس المقلية، حيث يمكن استخدامها مباشرة بعد خروجها من الفريزر، ولم تؤكد الابحاث ما اذا كانت المأكولات المجمدة صحية ومفيدة مثل الطازجة أم لا

في هذا التقرير نتعرف على مخاطرها وبدائل صحية لها، بحسب موقع "تايمز ناو".

في الغالب الوجبات المجمدة عالية في السعرات الحرارية والدهون المشبعة، وهي بمثابة وجبات جيدة من حيث الطعم والتذوق ، وتناولها من وقت لآخر لا يضر الجسم ، ولا يجب تناولها باستمرار لأنها قد تؤثر علي صحتك ويؤدي إلى مشاكل صحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها.

يمكن استخدام الأطعمة المجمدة بكميات محددة والباقي يتم تخزينه لاستخدامه في وقت قريب ، حيث تحتوي الأطعمة المجمدة على مواد حافظة مثل الصوديوم والدهون والزيوت التي يمكن أن تكون ضارة جدا لصحتك.

من الفوائد الأساسية للأطعمة المجمدة، خاصة الخضار والفواكه، الحفاظ على قيمتها الغذائية، حيث يتم تقطيعها طازجه وحفظها في التبريد أو التجميد ، وهذا يساعد على الحفاظ على الفيتامينات والمعادن .

ومع ذلك، يجب الحذر قبل اختيار الوجبات المجمدة أو الأطعمة المصنعة لأنها تحتوي على إضافات مثل الصوديوم والمواد الحافظة .

تميل الأطعمة المجمدة إلى احتوائها على كميات عالية من الصوديوم، خاصة الوجبات واللحوم المصنعة والبيتزا والبرجر المجمدة تتم إضافة الصوديوم الزائد للنكهة لإطالة العمر الافتراضي للطعام.

عند اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويجب الحذر عند تناول تلك الوجبات لمرضي ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، فمن الأفضل تجنب مثل هذه الأطعمة لأنها تتكون بعض الأطعمة المجمدة على نكهات وألوان ومواد حافظة صناعية، مما قد يشكل علي الأطفال ومرضى الحساسية خاصة .

استهلاك الأطعمة التي تتكون من مواد كيميائية يمكن أن يؤثر على صحتك على المدى البعيد

والأطعمة المجمدة تسهل عليك طهي الطعام في المنزل لأنها تقلل من وقت التحضير ومع ذلك، قد يختار بعض الأشخاص الأسهل وهي المجمدة بدلا من طهي الوجبات الطازجة، وهذا قد يجعلك تعتمد على الأطعمة المصنعة قد يكون هذا الاعتماد خطر علي صحتك لأن الوجبات المجمدة محتويه على عدد من الإضافات.