محافظ أسوان : تطبيق نظام الكردون مع الحيز العمرانى تباعا بالمدن



أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن إنجاز المحافظة ونجاحها فى إقرار تعديل مساحة كردون بمدينة أسوان وزيادته من 15 ألف فدان إلى 47 ألف فدان ، ليطابق الحيز العمرانى الجديد يعتبر نقلة مهمة لتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

لافتاً إلى مساهمة ذلك فى إنهاء إجراءات تسجيل عقود الملكية فى بعض المناطق المهمة التى كانت خارج الكردون القديم ، وتوطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية التى تقع فى نطاق الكردون الجديد ، وليتم تباعاً تطبيق نفس الأسلوب والنموذج بباقى المدن ..

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

وقد شهد اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الموافقة على إعتماد الكردون الجديد لمدينة أسوان ، ليتم بذلك رفعه إلى مجلس الوزراء لإعتماده بشكل نهائى ، وتم أيضاً موافقة المجلس التنفيذى على تخصيص قطعة أرض رقم 9 بتقسيم مدخل الكرور بطريق السادات بمدينة أسوان لصالح مديرية الأوقاف بالمجان لإقامة مسجد مصعب بن عمير عليها بالجهود الذاتية ، وتم كذلك إستعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2023/2024 بإعتمادات مالية 727.6 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ 92 % .

وأثناء فعاليات إنعقاد جلسة المجلس التنفيذى شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات من خلال سرعة الرد على المكاتبات والمخاطبات لإنجاز أى أعمال وتحقيق العوائد الإيجابية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى .

لافتاً إلى أن نجاح المحافظة فى تعظيم الإيرادات وإدراجها فى موازنة الدولة لاقى إشادة وشكر من وزير المالية الدكتور محمد معيط ، وهو ما نسعى إلى تنفيذه بشكل مستمر فى ظل دعم مباشر من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، لتكون لأسوان الريادة دائماً فى مختلف قطاعات العمل العام .

ووجه أشرف عطية بالتفتيش على كافة المراسى والعائمات للتأكد من صلاحية التراخيص وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة المواطنين ، بالإضافة إلى قيام رجال الحماية المدنية برفع درجة الإستعداد لسرعة التعامل مع أى حرائق أو أحداث طارئة للحد من تداعياتها ، فضلاً عن قيام إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية لتحقيق السيولة المطلوبة فى الشارع ، والسيطرة على حركة سيارات السرفيس ، وإلزامهم بخطوط السير ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أى مغالاة عن التعريفة المقررة .

مكلفاً بالإستعداد الجيد لإمتحانات الشهادات العامة والثانوية العامة والأزهرية والفنية من خلال رفع الإشغالات بمحيط المدارس ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة داخل وخارج المدارس ، فضلاً عن قيام الطب الوقائى بإستكمال أعمال رش المبيدات لمكافحة أمراض الصيف فى كافة المناطق والأحياء السكنية ، وهو الذى يتكامل مع تشديد الرقابة التموينية من اللجان المختصة وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وسد إحتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية بأسعار مخفضة .

فيما قدم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ شكرهم لمحافظ أسوان وجهازه التنفيذى المعاون له لما تم ويتم بذله من جهود مكثفة تستحق كل الإحترام والإشادة ، وإصرارهم على النجاح والتميز المستمر ، وهو ما أثمر عن تخصيص حافز وإعتمادات إضافية للخطة الإستثمارية للمحافظة ، فضلاً عن إستجابة المحافظ الفورية لأى مطالب جماهيرية يتم عرضها ، وتكليفه للجهات المعنية بسرعة تلبيتها ووضع الحلول الجذرية لها .

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