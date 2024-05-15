وقع فجأة .. وفاة محام بسكتة قلبية داخل محكمة بنها

توفي منذ قليل محام شاب بسكتة قلبية، أثناء تواجده داخل محكمة بنها في محافظة القليوبية، لحضور إحدى الجلسات وجرى نقله إلى المستشفى.

وبحسب شهود عيان، سقط المحامي محمود مجدي، على الأرض فجأة، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتمكن المسعفون من التعامل معه.

وذكرت التحريات الأولية أنه أثناء تواجده داخل محكمة بنها لمتابعه أحدى جلسات القضايا المنظورة أمام المحكمة، أصيب بسكتة قلبية وسقط على الأرض، وتم نقله إلى مستشفي بنها الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة.

أبلغ الأمن الموجود لتأمين محكمة بنها غرفة العمليات بالواقعة، وسقوط شخص على الأرض داخل المحكمة، وتم نقله لمستشفي الجامعي.

بذكر أن المحامى المتوفى متزوج ولديه 3 أطفال صغار، ومقيم قرية المريج مركز شبين القناطر.