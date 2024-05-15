بعد الحصول على المركز الأول..محافظ أسوان يكرم فريق عمل مركز نظم المعلومات

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فريق عمل مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى بالمحافظة بقيادة العميد أحمد إسماعيل دنش لمساهمتهم فى حصول محافظة أسوان على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى محور " أفضل المحافظات فى توطين النظم ونقل التكنولوجيا " لعام 2023 ، بعد التقييم العام لكافة محافظات الجمهورية من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، وذلك تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ، وتأكيداً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق منظومة التحول الرقمى فى كافة مجالات العمل العام والحكومى ضمن النهج للجمهورية الجديدة .

جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة ، وأكد اللواء أشرف عطية حرص المحافظة لإنشاء أكبر مركز لنظم المعلومات والتحول الرقمى أولوية فى أجندة العمل التنفيذى بتكلفة 21 مليون جنيه ، مع دعمه بأحدث التقنيات والتطبيقات المتطورة والكوادر البشرية المدربة ، ليأتى ذلك فى إطار الرؤية المستقبلية لتطوير محافظة أسوان بما يساهم بدوره فى الإرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من خلال ميكنة المعاملات للإسراع بتقديم الخدمة فى أقل وقت ممكن ، مع الحد من الفساد الإدارى والمالى .

وأشارً إلى أن كل ذلك ساهم فى رفع أسم المحافظة عالياً ، ولتكون دائماً لها الريادة ، وفى مقدمة المحافظات والمؤسسات الحكومية ، والظهور بشكل مشرف ومتميز أمام الجهات المختلفة .