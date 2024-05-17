فصائل عراقية تعلن استهدف موقع إسرائيلي حيوي في إيلات بواسطة الطيران المسير

أعلنت فصائل عراقية، اليوم الجمعة، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف موقعا حيويا إسرائيليا في إيلات بواسطة الطيران المسير.

وأمس الخميس، استهدفت فصائل عراقية مصفى حيفا النفطي بواسطة الطيران المسير، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" الإخبارية.

كما أعلنت الفصائل العراقية أنها تمكنت من استهداف موقع إسرائيلي حيوي في إيلات باستخدام الطيران المسير.

ومنذ قليل، أعلن حزب الله اللبناني، أن مقاتليه استهدفوا فريقًَا فنيًا ‏للجيش الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات التجسسية التي استهدفت سابقًَا في ثكنة راميم ‏بقذائف ‏المدفعية، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.