بعد ربع قرن من اختفائه| احتجاز 6 أشخاص متهمين بخطف شاب جزائري.. وتفاصيل جديدة يكشفها أحد أقاربه

ما لم يصدقه عقل أن يتم العثور على شاب بعد أكثر من 26 عامًا، منذ اختفائه، كان يعيش الشاب في ولاية الجلفة الجزائرية، وتم العثور عليه في حالة مأساوية بمستودع جاره، وكانت الشرطة الجزائرية وعائلته تبحث عنه طيلة تلك المدة.

والمفقود هو ابن عمران عمر، حيث فقد عائلته الأمل في العثور عليه؛ لأنه لم يتبين له أي أثر يساعدهم في معرفة كونه حي أو ميت، ولكن يشاء القدر ويتم العثور على الشاب المفقود في مستودع بين أكوام التبن في منزل جاره المشتبه فيه، حيث قامت الأجهزة الأمنية الجزائرية والأهالي بتفتيش المنزل حتى العثور عليه.

معلومات صرح بها ابن عم الضحية

قال أحمد بن عمران ابن عم الضحية، أن عمر لم يتم العثور عليه منذ عام 1998، وكان في السادسة عشر من عمره وقت اختفائه، وجرى البحث عنه من قبل السلطات الجزائرية برفقة الأهل والأصدقاء، وتم نشر صورته وأسمه في وسائل الإعلام الجزائرية، ولكن المحاولات كلها باءت بالفشل.

مواقع التواصل تفضح الجاني وتشير أنه المتهم الرئيسي في القضية

عثر أحد أقارب المجني عليه على منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تم نشره من قبل شخص مقرب من الجاني بسبب خلاف بينهما، وكان المنشور يؤكد فيه أحد أقارب الجاني أن الشاب المختفي موجود في منزل المتهم، وعلى الفور انتقلت عائلة المجني عليه عمر إلى البحث عنه في منزل المتهم، وأبلغ أهل المجني عليه الأجهزة الأمنية الجزائرية بما توصلوا إليه.

السلطات الجزائرية تحتجز 6 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي

أفادت وسائل إعلام جزائرية، أن السلطات الأمنية الجزائرية، نجحت في العثور على 6 أشخاص بينهم المتهم الرئيسي في قضية اختطاف شاب منذ أكثر من ربع قرن في منزل بجوار عائلة المجني عليه، كما تبين من المعلومات الأولية، أن اثنين من المتهمين يخضعوا الآن إلى الرقابة القضائية في قضية الشاب المختطف.