وكيل "تعليم مطروح": المنظومة التعليمية تولي كل اهتمام ورعاية بذوي الهمم

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إن المنظومة التعليمية تولي كل اهتمام ورعاية بأبنائها من ذوي الهمم “قادرون باختلاف”، تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووفق توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية.

وأوضح وكيل الوزارة في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، أنه شارك وقيادات المديرية حفل الإفطار الجماعي مع 50 تلميذاً من ذوي الهمم أبناء مدرسة 23 يوليو الفكرية بحي الزهور شرق مدينة مرسى مطروح، والذي نظمته إدارة التربية الخاصة بالتعاون مع إدارة المدرسة في أجواء رمضانية روحانية رائعة، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، وإبراهيم خضر وكيل إدارة التربية الخاصة.

وهنأ شحاته أبناءه من ذوي الهمم وأولياء الأمور وأعضاء مجلس هيئة التدريس بمناسبة شهر رمضان المبارك موضحاً لهم حرص المديرية على تلبية متطلباتهم وتعزيز حقوقهم في جميع المجالات بالمساواة، ومؤكداً على أن أسمى معانى الرحمة و الإنسانية والتكافل وقوة العزيمة وصلابة الإرادة تتجلى فى هذا الشهر الفضيل ، وأن الله سبحانه وتعالى اختص هذا الشهر الكريم وأنزل فيه القرآن الكريم هادياً للبشرية جمعاء.

وكيل "تعليم مطروح" يؤكد على الاهتمام والرعاية بأبناء المدارس من ذوي الهمم

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