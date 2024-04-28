وفاة ثاني مصاب من ضحايا حريق منزل بقرية شكشوك بالفيوم

ارتفع عدد المتوفين بحادث حريق منزل بعزبة منقار التابعة لقرية شكشوك بمركز أبشواى، بمحافظة الفيوم إلى شخصين، حيث لقيت فتاه تدعى" إيه سامح رشاد 16سنه مصرعها، جراء الحريق الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين، وجرى نقل الجثه إلى مشرحه مستشفى الفيوم العام وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

البدايه عندما تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية ،مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد أسامة ابو طالب مأمور مركز شرطة إبشواي ،جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بنشوب حريق بمنزل بعزبة منقار بدائرة المركز ووجود مصابين.



على الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ولكن بعد أن تفحم جسد شخص يدعي " عبد الرحمن عصمت رشاد " 30 سنه لقي مصرعه كما أصيب 3 اخرون بجروح خطيرة.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقادها الرائد انور المصري رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي أن حريق نشب بمنزل طابق واحد ومبني بالطوب الأبيض ( البلوك) واثناء تواجد الاشخاص بالمنزل انفجرت اسطوانة الغاز المنزلي أدى ذلك إلى اشتعال النيران بالمنزل مسفراً ذلك عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرون.



نقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، وحررت الجهات الامنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.