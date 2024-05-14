مدير "تعليم القاهرة" يتفقد سير امتحانات صفوف النقل بمدينة نصر

تفقد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، سير امتحانات صفوف النقل للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمجمع مدارس الملك فهد التابع لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية.

واستهل "موسى" الجولة بمتابعة امتحانات الصف الأول الإعدادي، حيث أدى الطلاب الامتحان فى مادة الجبر، بينما أدى طلاب الصف الثانى الإعدادى الامتحان فى مادة الـScience.

واطمأن على سلامة الورقة الامتحانية واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان وحسن انتظام سير العملية الامتحانية.

كما تفقد وكيل أول الوزارة امتحان الصف الثاني الثانوى فى مادة اللغة الإنجليزية على التابلت.

وأكد مدير المديرية على تهيئة الجو المناسب من الطمأنينة والهدوء، وذلك لمساعدة الطلاب والطالبات على أداء الامتحانات على الوجه الأكمل.

كما شدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلبة والملاحظين داخل اللجان حفاظاً على مستقبل الطلاب.