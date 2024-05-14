أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

الثلاثاء 14/مايو/2024 - 11:56 ص

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال الساعات الماضية قبل أن تعاود للارتفاع اليوم الثلاثاء، 14 مايو 2024، وترصد البوابة أسعار السبائك وكانت على النحو التالي:

السبيكة بوزن ١ جرام نحو 3721 جنيها.

السبيكة بوزن ٢.٥ جرام نحو 9116 جنيها.

السبيكة بوزن ٥ جرام نحو 18067 جنيها.

السبيكة بوزن ١٠ جرام نحو 36124 جنيها.

السبيكة بوزن ٣١ جرام نحو 112222 جنيها.

سعر السبيكة ربع كيلو نحو 894278 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25257 جنيها.

ربع جنيه دهب نحو 6338 جنيها.

نص جنيه دهب نحو 12652 جنيها.

سعر الخمس جنيه نحو 126284 جنيها.

الجرام عيار ٢٤ - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو ‎ 3546جنيها.

سعر جرام الذهب عيار ٢١ - الأوسع انتشارا بين الأعيرة نحو 3103 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار ١٨ - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو ‎2659 جنيها.

وبلغت سعر الاونصة عالميا نحو 2338.8 دولار‎.

