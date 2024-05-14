"طرق العلاج الحديثة لجراحات أورام الثدي" ندوة علمية بطب سوهاج

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، قطاع خدمة المجتمع والبيئة ندوة علمية بعنوان "طرق العلاج الحديثة لجراحات أورام الثدي"، بقاعة الدكتور محمود رياض بالمستشفى الجامعي القديم، بحضور الدكتور الشاذلي صالح موسى وكيل كلية الطب البشري لقطاع خدمة البيئة والمجتمع، والدكتور أشرف عبدالفتاح خاطر، والدكتور عمرو فاروق علي، أستاذا جراحة أورام الثدي بجامعة المنصورة، والدكتور علاء رضوان منسق الندوة، والدكتورة نهى عبدالله محمود، مدرس مساعد جراحة عامة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأطباء معهد الأورام والمستشفى التعليمى والعام بسوهاج.

وأشار الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إلى أن الندوة هدفت التوعية بطرق العلاج الجديدة لأورام الثدي وأهميتها لمرضى سرطان الثدي، لافتاً إلى أهمية تنظيم الندوات العلمية للتطرق إلى كل ما هو جديد في العلوم الطبية، بما ينعكس بشكل إيجابي علي جميع الأطقم الطبية ومعاونيهم بجميع أقسام المستشفيات الجامعية من أجل تحسين وتعزيز النتائج الصحية للمرضى، والوصول إلى أفضل رعاية صحية ممكنة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، أن الندوة تناولت التعريف بالتقنيات المختلفة لجراحة أورام الثدي التجميلية لمرضى أورام الثدي منها، إعادة بناء الثدي، وتقنيات تصغير الثدي، استبدال الحجم وإغلاق الكتلة لعيوب الثدي، موجهاً شكر لجميع المحاضرين من مركز أورام الثدي بجامعة المنصورة لما تكبدوه من عناء ومشقة السفر.

وقال الدكتور علاء رضوان، إن الندوة حاضر فيها خبراء عالميين في جراحة أورام الثدي، وشارك فيها أكثر من ١٥٠ من أعضاء التدريس والطلاب وأطباء معهد الأورام والمستشفى التعليمى والعام.