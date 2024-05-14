رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الهندسة

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الهندسة ببنها.

وضمت اللجنة كلا من الدكتور جلال السعيد الأستاذ بجامعة الفيوم ووزير النقل الأسبق، والدكتور كمال شاروبيم الأستاذ بجامعة قناة السويس ومحافظ الدقهلية الأسبق، والدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور أحمد سليمان حزين الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة ببنها.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة.