السجن 15 سنة لبائع خردة قتل شخصًا دفاعًا عن زوجته بالإسماعيليلة

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات وعضوية المستشارين محمد فتحي الصواف، وأحمد حمدي ومصطفى فؤاد بأمانة سر محمد عبدالهادي، الحكم بالسجن لمدة 15 سنة ضد صلاح إبراهيم 29 سنة بائع خردة مقيم دائرة مركز الإسماعيلية، لاتهامه بقتل محمد ناصر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم صلاح إبراهيم بقتل المجني عليه طعنا بسلاح أبيض لقيامه بالتعدي على زوجته، وأكدت تحريات المباحث أن الواقعة بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن وجه إليه عدة طعنات بسلاح أبيض سكين استقرت بمواضع قاتلة من جسده لخلافات بينهما فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً إزهاق روحه إلى أن فاضت روحه إلى بارئها وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان.

تعدى على المجني عليه الثاني محمد يونس عبد السلام عطية فرج - ضرباً بذات السلاح الأبيض بضربة استقرت بيده اليسرى فأحدث به عاهة مستديمة.

وكشفت تحريات الرائد محمد جمال رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونة النقيب مصطفى نصر الله معلومات بتواجد المتهم صلاح إبراهيم صلاح محمد بناحية حي السلام دائرة قسم ثاني الإسماعيلية وعليه قمنا بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية، وتمكنا من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وبسؤاله عن تلك الواقعة أفاد بأن المجني عليه محمد ناصر عبد العزيز وشقيق زوجته المدعو محمد يونس عبد السلام عطيه قاموا بالتعدي بالسب والشتم علي أسرته زوجته المدعوة سناء يونس ووالدة زوجته (حماته ) المدعوة عرب بمنزل المتهم وعندما قامت زوجة المتهم بنهرهم قام المجني عليه محمد ناصربصفعها علي وجهها هو وشقيقها .

وعندما شاهد المتهم ذلك بقيامهم بالتعدي عليها قام بالدفاع عنها فقاموا بالتعدي علي المتهم بالعصي (شوم ) كانت بحوزتهم أحدث إصابة المتهم مما أثار حفيظته واستلا سكين كانت بجواره وقام بالتعدي عليهم بالسكين محدثا أصابة كلا منهما والتي نتج عنها وفاة المجني عليه محمد ناصر واصابة الآخر محمد يونس .وباحالتة لمحكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.

فيما قرر المستشار محمد موسى المحامى العام لنيابات الإسماعيلية الكلية بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه في يوم ١٥ - ٧ - ۲۰۲۳ بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.