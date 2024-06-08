القبض على سائق متهم بالتحـ رش بمعلمة أثناء توصيلها بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، القبض على سائق إحدى شركات توصيل النقل الذكى، لاتهامه بالتحرش بمعلمة أثناء توصيلها إلى عملهـا بنطاق مدينة أكتوبر.

التحرش بمعلمة أكتوبر

"نطي من العربية وهى ماشية"، هكذا كان رد فعل سائق سيارة إحدى شركات التوصيل الشهيرة، حينما اعترضت "معلمة" على تحرشه بها ومحاولة لمس جسدها.

وكشفت "فاطمة.خ"، معلمة، تفاصيل جديدة حول تعرضها للتحرش على يد سائق إحدى شركات توصيل النقل الذكى، كما زعمت.

وقالت فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إنها فى الساعة السابعة إلا عشر دقائق صباحاً، طلبت كابتن السيارة من أمام محل سكنها بالشيخ زايد، متوجهه إلى مقر عملها بأكتوبر ، وأثناء ركوبها مع السائق لاحظت أنه يسير بطرق أطول من الطريق المختصر الذي تتردد عليه يومياً، فشكت فى أنه يفتعل ذلك من أجل احتساب أجرة أعلى، فاعترضت على فعلته، قائلة:"ركز"، فأجابها قائلا:"اركز ازاى وانتى معايا".

وأضافت "المعلمة"، قمت بالتركيز فى هاتفى ليكمل طريقه فى صمت، وبعد دقائق تفاجئت به يلتف بيديه ويلمس ساقى، ففى المرة الأولى التمست له العذر ليكون دون قصد، وأخذت حذرى وتوجهت نحو الشباك، مشيرة إلى أن الأمر تكرر للمرة الثانية وحينما وبخته كان رده:"بدور على حاجة تايهه منى".

وأوضحت"السيدة"، طلبت منه أن يوقف السيارة، لكن رده كان:"مش هقف نطى من العربية وهى ماشية"، وأكمل طريقه، مضيفة أنها انتابها القلق والتوتر وحاولت السيطرة على خوفها، حتى وصلت إلى مكان عملها.

وأردفت:"اول ما وصلت افتعل معايا خناقة عشان الأجرة، مشيرة إلى أنه طلب منها أجرة أعلى من المعتاد دفعه، وحينما رفضت زيادة الاجرة قام بسبها بأبشع الألفاظ، حتى تدخل أمن المدرسة وهدده بأنه سيقوم بإحضار الشرطة فى حال عدم انصرافه، وبعدها لم اتردد أبدا فى الذهاب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضده لأخذ حقى.



البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تتداول خلاله "معلمة" تعرضها للتحرش من قبل إحدى شركات التوصيل الشهيرة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وعلى الفور تم تحديد هوية صاحبة المنشور وجار استدعاؤها للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة.

وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.