صفعة عمرو دياب.. السن له أحكام أو حان وقت اعتزال الهضبة؟

تصدرت أخبار النجم عمرو دياب مواقع الأخبار، وصفحات التواصل الاجتماعي، وأصبح الهضبة عمرو دياب تريند مصر والعالم، بعد موجة من الغضب جراء صفعة معجب حاول التقاط «سيلفي» معه في أحد الأفراح.





وشهد حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي حضور عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان عمرو دياب، وشيرين عبدالوهاب، حيث قدموا باقة من أقوى أغنياتهم.

وبعد الحفل بساعات قليلة تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عمرو دياب من حفل الزفاف، ومعجب يحاول التقاط صورة معه، ليقوم عمرو دياب بصفعه على وجهه، في تصرف آثار استياء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.



عمرو دياب يهين معجبيه في فرح نجل محمد فؤاد

وفى حفل زفاف نجل محمد فؤاد سجل المعجبون فيديو والبعض يلاحق عمرو دياب، لالتقاط صور معه، إلا أنهم فوجئوا بانفعاله الشديد قائلاً: "انت هتخش ورايا الحمام .. أنت ياض أهبل أنت وهو" مما أغضب معجبيه.



عمرو دياب يدفع مهندس الصوت خارج المسرح

الأمر لم يقتصر فقط على الجمهور والمعجبين ولكن فريق عمل عمرو دياب أيضاً، حيث تعرض مهندس الصوت في فرقة عمرو دياب فى حفل زفاف ريم سامى شقيقة المخرج محمد سامى لموقف وثقته الكاميرات، قيام عمرو دياب بضرب مهندس الصوت على ظهره ودفعه خارج المسرح.

الناقد طارق الشناوي



طارق الشناوي يطالب عمرو دياب باعتذار مصور

من جانبه، علق الناقد الفني طارق الشناوي علي واقعة صفع عمرو دياب لشاب حاول التقاط صورة معه قائلًا في تصريحات خاصة إلى البوابة نيوز: "لا يوجد مبرر إن الإنسان يفقد أعصابه خاصة لو شخصية عامة، الشخصية العامة لابد أن تتحلي بالثبات الانفعالي".



وطالب "الشناوي" عمرو دياب أن يسارع ببيان صوتي يعلن فيه اعتذاره عن ما صدر منه، مؤكدًا أنه مهما كان التجاوز لا يجوز الرد عليه بتجاوز آخر.



عقوبة الضرب في القانون

تنص المادة 242 من قانون العقوبات تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة من 10 آلاف إلى 200 ألف جنيه للضرب البسيط بدون أداة أو ترصد.



السوشيال ميديا تهاجم الهضبة

وانتشر فيديو صفعة عمرو دياب بسرعة الصاروخ علي منصة «x» وهاجمه رواد المنصة بطريقة غريبة تكاد الأولي من نوعها، البعض أكد أن عمرو دياب "كبر واتغطرس"، والأخر يعتبرونه غرور وتكبُر.

وقالت رودينا علي حسابها علي منصة x تويتر سابقًا: "عمرو دياب كل حفلة أو فرح هو فيه لازم يبقى في مشكلة واهانة للناس لدرجة انه بقى بيضرب المعازيم في الافراح بالقلم !.. وبعدين ده بيغني playback مش لايف يعني لا صوت ولا أخلاق لسه بتجيبوه في أفراح ليه بجد ؟؟!



من ناحية أخري قال حساب يُدعي ساري: "شنو تتوقعون سبب ( هـ مـ جية ) عمرو دياب الفترة الأخيرة ؟ مرّة يسب السايق، مرّة يضرب مهندس الصوت، والبارحة صفع معجب طراق شبع مثلًا؟ تقدّم بالعمر وما صار يتحمّل ؟ أو هو اصلًا قليل أدب وانكشف متأخر؟



وقالت نورة الحسيني: “في حفلاته الأخيرة تعجبت من كمّ الغطرسة والعجرفة اللي وصل لها ‎عمرو دياب، هل العمر له علاقة بالموضوع؟ لأن أذكر عمر الشريف حينما بلغ من العمر عتيًا صفع مذيعة عراقية لنفس السبب أرادت التصوير معه فقط ، عدم التحكم بالمشاعر والغضب الشديد يستوجبون التوقف وإن لزم الامر العلاج ليس مزيد من إقامة الحفلات الناس اللي صنعت منك نجم لا تستحق هالتعامل ! عمرو راجع نفسك !”.