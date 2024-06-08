قادة بريطانيا والناتو يدينون حادث الاعتداء على رئيسة وزراء الدنمارك

أدان قادة بريطانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم السبت حادث الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة الوزراء الدنماركية "مته فريدريكسن".

وقال رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" - في منشور عبر منصة "إكس" - إن العنف ليس له مكان في السياسة، مشيرا إلى أنه "يجب أن تكون الديمقراطيات خالية من التخويف والتهديدات.. أتمنى لمته الشفاء العاجل".

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني "ديفيد كاميرون" ضرورة عدم التسامح مع العنف وترهيب السياسيين.

بدوره، أعرب السكرتير العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرج" عن صدمته إزاء ما حدث لرئيسة وزراء الدنمارك، قائلا إن "حلفاء الناتو يتحدون سويا من أجل حماية قيمنا وحريتنا وديمقراطيتنا".

وكانت الشرطة الدنماركية قد ألقت القبض على شخص بعدما اعتدى بالضرب على رئيسة الوزراء الدنماركية في وسط العاصمة "كوبنهاجن" أمس الجمعة، إلا أن الشرطة لم تعلن بعد الدافع وراء الهجوم.. ومن المقرر أن يمثل المتهم /39 عاما/ أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم.