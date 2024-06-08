دورة تدريبية لتطوير مدربي الجمباز الإيقاعي باستاد القاهرة

اختتمت اليوم السبت، دورة تدريبية لمدربي الجمباز الإيقاعي التي نظمها اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب امين علي مدار يومين بالصالة رقم (2) بأستاد القاهرة الدولي تحت إشراف الخبراء الدوليين Irina Martens وStefan Ivanov وبحضور نهى أبو شبانة رئيسة اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الدولي وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري وياسمين سمير رئيسة اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الافريقى وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري و ياسمين رستم ودايانا فريد شوقي و سارة رستم اعضاء اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد المصري و سارة غنيم رئيسة اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد المصري و العربي.

تأتي تلك الدورة ضمن خطط الإتحاد المصري لتطوير مدربي الجمباز الإيقاعي ومواكبة للمتغيرات وأحدث التطورات في أساليب تدريب الجمباز الإيقاعي في العالم، وإعلان أحدث المستجدات في التدريب والتحكيم ومواكبة جميع المتغيرات في عالم التدريب.



شارك فى الدورة 370 مدربة علي مستوي الجمهورية.