إيبارشية المعادي للأقباط الأرثوذكس تحتفل بختام مسابقة القراءة لخدام الطفولة

احتفلت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام للأقباط الأرثوذكس، بختام مسابقة القراءة لخدام وخادمات الطفولة بالإيبارشية، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بالمعادي، بحضور الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

حيث ألقى نيافته كلمة عن "أهمية القراءة في حياة الخادم"، وكرّم العشرة الأوائل الفائزين والفائزات، وسلّمهم الهدايا التذكارية، كما وزّع شهادات التقدير على المشاركين في المسابقة.