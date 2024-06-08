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السبت 08 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشية المعادي للأقباط الأرثوذكس تحتفل بختام مسابقة القراءة لخدام الطفولة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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احتفلت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام للأقباط الأرثوذكس، بختام مسابقة القراءة لخدام وخادمات الطفولة بالإيبارشية، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بالمعادي، بحضور الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس. 
حيث ألقى نيافته كلمة عن "أهمية القراءة في حياة الخادم"، وكرّم العشرة الأوائل الفائزين والفائزات، وسلّمهم الهدايا التذكارية، كما وزّع شهادات التقدير على المشاركين في المسابقة.

إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام للأقباط الارثوذكس القراءة خدام خادمات الطفولة كنيسة القديس مار مرقس الرسول بالمعادي الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس