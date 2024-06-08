بقيادة رونالدو.. قائمة منتخب البرتغال النهائية لبطولة يورو 2024

أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، اليوم السبت، قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة لخوض منافسات بطولة يورو 2024.

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

شهدت قائمة المنتخب البرتغالي النهائية، انضمام ماتيوس نونيز لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بدلًا من أوتافيو مونتيرو نجم النصر السعودي، الذي أصيب خلال مباراة فريقه أمام الهلال بنهائي كأس ملك السعودية، ليغيب عن يورو 2024.

ويزين كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية، قائمة منتخب البرتغال، الذي يستعد لخوض نهائيات يورو 2024.

وانضم رونالدو أمس الجمعة معسكر منتخب البرتغال، بعدما حصل على راحة قصيرة بعد مشاركته في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مع فريقه النصر السعودي أمام الهلال في 31 مايو الماضي.

رونالدو

ويشارك كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في يورو 2024، ليكتب المشاركة السادسة له في البطولة القارية، ليحقق رقمًا قياسيًا كونه أكثر لاعب على مستوى القارة العجوز يخوض نهائيات اليورو، بعد مشاركته في نسخ 2004، 2008، 2012، 2016، 2020، وقريبًا مشاركته في النسخة المقبلة.

ويستعد منتخب البرتغال لخوض مباراتين وديتين أمام كرواتيا وأيرلندا، قبل انطلاق بطولة يورو 2024، حيث يشارك في البطولة القارية بالمجموعة السادسة، التي تضم: التشيك، تركيا، وجورجيا.

قائمة منتخب البرتغال النهائية لـ يورو 2024

حراسة المرمى: ديوجو كوستا (بورتو) – خوسيه سا (وولفرهامبتون) – روي باتريسيو (روما).

خط الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا) – دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان) – ديوجو دالوت (مانشستر يونايتد) – جونسالو إيناسيو (سبورتنج لشبونة) – جواو كانسيلو (برشلونة) – نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون) – نونو مينديش (باريس سان جيرمان) – بيبي (بورتو) - روبن دياز (مانشستر سيتي).

خط الوسط: برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – جواو نيفيز (بنفيكا) – جواو بالينيا (فولام) – روبن نيفيز (الهلال) – فيتينيا (باريس سان جيرمان) – ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي).

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر) – برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – دييجو جوتا (ليفربول) – فرانشيسكو كونسيساو (بورتو) – جونسالو راموس (باري سان جيرمان) – جواو فيليكس (برشلونة) – بيدرو نيتو (وولفرهامبتون) – رافائيل لياو (ميلان).