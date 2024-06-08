الباحث الراهب القس يسطس آفا مينا يحصل على درجة الدكتوراه من إكليريكية القاهرة

جرى منح الباحث الراهب القس يسطس آفا مينا درجة الدكتوراه في قسم العبادة والليتورجيا بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بالعباسية، والتي حملت عنوان: خدمة صلاة الزيت "مسحة المرضى (تحقيق علمي).

تكونت لجنة المناقشة من أنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية والأستاذ بقسم العبادة والليتورجيا (عضوًا ومشرفًا ثانيًا)، والأرشيدياكون أ. د. د. رشدي واصف بهمان دوس رئيس قسم العبادة والليتورجيا (رئيسًا ومشرفًا أولًا)، وأ. د. د. القس غريغوريوس رشيدي بشاي أستاذ اللاهوت العقيدي، (عضوًا)، أ. د. د. نجلاء حمدي بطرس أستاذ تاريخ الكنيسة (عضوًا).

وعقب المناقشة قررت اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراه بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف.

حضر مناقشة الرسالة من أساقفة الكنيسة، إلى جانب أنبا ميخائيل أسقف حلوان وتوابعها ووكيل الكلية، أنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، وأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مار مينا العجائبي بصحراء مريوط، وأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية.