تنفيذ حملة على جميع محال الكاوتش بالإسماعيلية لرفع الإشغالات

نظمت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية، اليوم الأحد، حملة على جميع محال الكاوتش، للتأكد من عدم وضع أي كاوتش خارج المحل أو في نهر الطريق، والتحفظ على أي مواد قابلة للاشتعال؛ لمنع حدوث أي حرائق بالتزامن مع الاحتفال بعيد شم النسيم.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية

وأسفرت الحملة عن التحفظ على أكثر من 750 فردة كاوتش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.