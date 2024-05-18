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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات اليوم السبت 18 مايو 2024

نشرة اخبار المحافظات
نشرة اخبار المحافظات
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تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم السبت 18 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

مفاجأة في قضية سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لاستخراج أعضاءه (albawabhnews.com)

الشهادة الإعدادية 2024.. عقوبات صارمة للمتسببين في تسريب امتحان اللغة العربية بالمنوفية (albawabhnews.com)

محافظ أسوان يستعرض تعزيز أطر التعاون مع الجانب الصيني بمختلف المجالات (albawabhnews.com)

الشهادة الإعدادية 2024| تعليم سوهاج تحبط محاولات غش.. واستبعاد رئيس لجنة ومراقب أول (albawabhnews.com)

وزير التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا منضبطة جدا بدون ألغاز (albawabhnews.com)

مصرع وإصابة 10 في حادث تصادم بالشرقية (albawabhnews.com)

العثور على جثة موظف مقتولا في القليوبية بعد 18 يوما من اختفائه (albawabhnews.com)

في اليوم العالمي للمتاحف.. متحف تل بسطا بالشرقية يفتح أبوابه مجانا للزائرين (albawabhnews.com)

في يومها العالمي.. متاحف أسوان تفتح أبوابها بالمجان (albawabhnews.com)

"صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية للكشف على أهالي النجيلة (albawabhnews.com)

أخبار المحافظات التربية والتعليم الشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الاعدادية امتحان اللغة العربية اليوم العالمي للمتاحف امتحانات الثانوية العامة تسريب امتحان اللغة العربية تسريب امتحان تل بسطا سيدة بورسعيد محافظ أسوان نشرة البوابة نيوز نشرة البوابة