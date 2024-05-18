بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات اليوم السبت 18 مايو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، اليوم السبت 18 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

مفاجأة في قضية سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير ابنها لاستخراج أعضاءه (albawabhnews.com)

الشهادة الإعدادية 2024.. عقوبات صارمة للمتسببين في تسريب امتحان اللغة العربية بالمنوفية (albawabhnews.com)

محافظ أسوان يستعرض تعزيز أطر التعاون مع الجانب الصيني بمختلف المجالات (albawabhnews.com)

الشهادة الإعدادية 2024| تعليم سوهاج تحبط محاولات غش.. واستبعاد رئيس لجنة ومراقب أول (albawabhnews.com)

وزير التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا منضبطة جدا بدون ألغاز (albawabhnews.com)

مصرع وإصابة 10 في حادث تصادم بالشرقية (albawabhnews.com)

العثور على جثة موظف مقتولا في القليوبية بعد 18 يوما من اختفائه (albawabhnews.com)

في اليوم العالمي للمتاحف.. متحف تل بسطا بالشرقية يفتح أبوابه مجانا للزائرين (albawabhnews.com)

في يومها العالمي.. متاحف أسوان تفتح أبوابها بالمجان (albawabhnews.com)

"صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية للكشف على أهالي النجيلة (albawabhnews.com)