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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إقبال جماهيري على شواطئ راس البر

راس البر
راس البر
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شهدت محافظة دمياط اليوم السبت ارتفاعاً كبيرا في درجات الحرارة ضمن موجة الطقس الحار حيث شهدت شواطئ راس البر وشواطئ دمياط الجديدة اقبال كبير من الأهالي هربا من ارتفاع في درجة الحرارة على مدار اليوم حيث ارتفعت درجات الحرارة في أنحاء المحافظة مما دعى الأهالي والمصطافين إلى الهروب من موجة الحرارة إلى الشواطئ في مدن راس البرّ  ودمياط الجديدة حيث تعدان مصايف المحافظة .

و استقبلت شواطئ رأس البر  أعداد كبيرة من المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم  ، وقام فريق عمل الوحدة بتجهيز كافة الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ 

يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتقديم أفضل الخدمات المواطنين ورواد رأس البر خلال موسم صيف ٢٠٢٤ ، وتم اليوم تسليم عدد من الأطفال التائهين إلى ذويهم وإنقاذ عدد من المصطافين من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير .

 

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