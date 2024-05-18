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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

بحضور وزيرة الثقافة ونقيب الموسيقيين.. أحمد عدوية يستقبل العزاء في زوجته

عزاء زوجة أحمد عدوية
عزاء زوجة أحمد عدوية
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رصدت عدسة البوابة نيوز، توافد عدد من نجوم الفن والمجتمع على عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية مساء اليوم السيت بالمعادي. 

وحرص نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل ووزيرة الثقافة على تأدية واجب العزاء في زوجة الفنان أحمد عدوية. 

كانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد نعت زوجة الفنان أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، في وفاة زوجة الفنان عدوية الخميس الماضي. 

وقالت نقابة المهن الموسيقية: " ببالغ الحزن والأسى، زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، والتي رحلت عن عالمنا اليوم ويشيع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب،  وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الكبير أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون"

 

أحمد عدوية يستقبل العزاء في زوجته

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