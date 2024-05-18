نتنياهو: تصريحات جانتس تعني هزيمة إسرائيل والإبقاء على «حماس» وإقامة دولة فلسطينية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن بيني جانتس، عضو مجلس الحرب، اختار توجيه إنذار لي بدلًا من «حماس»، في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا في مدينة رفح الفلسطينية، وفقًا لبنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد «نتنياهو»، أن شروط «جانتس» تعني إنهاء الحرب، وهزيمة إسرائيل والتضحية بالمحتجزين، والإبقاء على «حماس» وإقامة دولة فلسطينية.