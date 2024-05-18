6 خطوات لتقديم أوراق تحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية

ترصد “ البوابه نيوز” لقرائها طرق التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى مسبوق الدفع لتجنب سداد مبالغ مرتفعة نتيجة عدم دقة الحساب بنظام الممارسة

فيما يلي الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية كالآتى :

1- تقديم طلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإليكترونية.

2- صورة العقار من الخارج.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي/ جواز السفر لمقدم الطلب.

4-- صورة أحدث إيصال سداد ممارسة.

5- صورة عقد ملكية الوحدة المراد تركيب عداد كهرباء كودى لها.

6- سداد رسوم المعاينة التى تتراوح بين 150 إلى 200 جنيه.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجدده أن هناك اتجاه قوى بالشركة القابضة للكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى بمضاعفة قيمة الغرامة المالية لسارقى التيار الكهربائي بدءا من يونيو المقبل للحد من الخسائر التي تتعرض لها بسبب الفقد بالشبكة الكهربائية.