تمريض القناة تستعد لتطبيق مواصفة نظام الأيزو

عقدت كلية التمريض بجامعة قناة السويس، اللقاء الأول للتعريف بالمواصفات المطلوبة للاعتماد، وتحديد الفجوة بين ما هو محقق ومايجب تحقيقه خلال الفترة القادمة، وذلك أمس الثلاثاء الموافق 23 إبريل الجاري بوحدة الجودة بالكلية بإشراف عام الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بضرورة استعداد خمس كليات بالجامعة "الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض والآداب والعلوم الإنسانية" لتطبيق نظام الأيزو 21001:2018، والذي يمثل اعتمادا أفضل لممارسات التعليم المتبعة دولياً، واتساقاً مع الخطة الاستراتيجية للجامعة في حرصها على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة، لتعزيز قدرتها التنافسية بين مثيلاتها.

وبحضور الدكتور حمدي كمال عطا الله مدير مركز الجودة بالجامعة، المهندس محمد أمين استشاري بالشركة العربية للاستشارات الهندسية و النظم ،وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية، مدير وحدة الجودة ومساعد مدير الوحدة ، أمين الكلية ورؤساء الأقسام الإدارية.

هذا وأضافت الدكتورة وفاء عبد العظيم أن اللقاء استعرض جميع نقاط المواصفات الدولية وتوضيحها، والإجابة عن جميع التساؤلات المطروحة لاستيفاء كافة معايير الشهادة، وتأهيل الكلية للحصول على الاعتماد.

وقد قام الدكتور حمدي عطا الله بتوضيح مميزات نظام إدارة المؤسسات التعليمية أيزو 21001/2018 : تحسين جودة التعليم والعملية التعليمية بشكل كامل، من خلال المراقبة المستمرة لعمليات التعليم، مع زيادة رضا الدراسين والعملاء، عن طريق ترسيخ مبادئ الشفافية في تقديم خدمات التعليم، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية.