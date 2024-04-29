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الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي ثالث الإسماعيلية

تنفيذ حملة لإزالة
تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي ثال
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نفذت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.

وأسفرت الحملة عن رصد حالة وضع أنابيب في نهر الطريق أمام إحدى المطاعم بشارع التمليك.

وفي سياق متصل، تم رصد حالة إشغال أخرى لكرفان وُضع على المسطح الأخضر، بالطريق الدائري.

وتم رفع جميع المضبوطات والتحفظ عليها وإيداعها داخل مخازن الحي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية.

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