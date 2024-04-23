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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جهاز التطوير والتجميل يواصل رفع كفاءة مسطحات ميادين الإسماعيلية

جانب من أعمال التطوير
جانب من أعمال التطوير
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واصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظ الإسماعيلية أعماله في مسطحات وميادين المحافظة، وذلك تزامنًا مع زيادة توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة.

حيث تم صيانة الجزيرة الوسطى وتهذيب جميع أنواع الأشجار وأسوار نباتات الدودنيا بشارع عرابي بالتنسيق مع حي أول؛ استعدادًا لمهرجان الربيع وأعياد شم النسيم، واستقبال الوافدين بالمحافظة.

وفي سياق أخر، تم قص وتهذيب 30 فدان من المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، وتكثيف زراعة الورود والشتلات بمدخل مدينة الإسماعيلية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.

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