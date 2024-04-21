"المحاسبة الإلكترونية".. برنامج تدريبي مخفض بتجارة القناة السويس

يستعد مركز الخدمة العامة للدراسات التجارية والبحوث البيئية بكلية التجارة بجامعة قناة السويس لعقد البرنامج التدريبي بعنوان "المحاسبة الإلكترونية –Computerized Accounting”.



وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة حريصة على التدريب المستمر لطلابها وخريجيها وجميع منتسبيها، من أجل زيادة المعارف، وتنمية المهارات المؤهلة لأبنائنا من أجل فرص عمل وتدريب مناسبة، مؤكدا على دور المراكز التدريبية والمجتمعية في توفير البرامج بما يواكب متطلبات سوق العمل، ويلاحق التطورات التكنولوجية المتسارعة.

يقام البرنامج التدريبي تحت إشراف عام الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتورة ريمان عبد العال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رحاب كمال مدير مركز الخدمة العامة للدراسات التجارية والبحوث البيئية.

كما يقام البرنامج في 8 محاضرات بواقع

3 ساعات تدريبية للمحاضرة الواحدة، على أن يحصل المتدرب على شهادة معتمدة باجتياز البرنامج .

ويشمل البرنامج التدريبي الموضوعات التالية :

إعداد القوائم المالية إلكترونياً، استخدام التطبيقات الإلكترونية في المجال المحاسبي، كيفية استخدام الرسوم البيانية في أعمال المحاسبة، استخدام المعادلات والدوال المحاسبية.

هذا وتقدم كلية التجارة البرنامج التدريبي كمبادرة منخفضة التكاليف، وللراغبين في المشاركة بالبرنامج

التوجه إلى مقر مركز الخدمة العامة للدراسات التجارية بالمبنى التعليمي

1 – الدور الثالث.