برشلونة ورافينيا يحققان 5 أرقام قياسية في كسر عقدة بايرن ميونخ الأوروبية

رد فريق برشلونة الإسباني اعتباره أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، بالفوز عليه برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب مونتجويك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل البرازيلي رافينيا 3 أهداف (هاتريك) من الرباعية، وذلك في الدقائق: (1، 45+2، 56)، وكان للبولندي روبرت ليفاندوفسكي نصيب من الأهداف في الدقيقة 36، بينما جاء هدف البايرن الوحيد عن طريق النجم الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 18.

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

وحصل رافينيا على كرة المباراة بعد تسجيله هاتريك، كما توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة برشلونة وبايرن ميونخ.

رافينيا مع كرة الهاتريك وجائزة رجل المباراة

وبفوز برشلونة على بايرن ميونخ وتألق رافينيا، تحققت 5 أرقام قياسية، على رأسها كسر الهيمنة البافارية في دوري أبطال أوروبا، والثأر منه بعد فضيحة الـ8-2 الشهيرة.

كسر برشلونة عقدته أمام بايرن ميونخ تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك، الذي قاد العملاق البافاري لفوز كاسح على البرسا بنتيجة 8-2 في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا في عام 2020.

ونجح الفريق الكتالوني في إنهاء سلسلة انتصارات البايرن عليه في التشامبيونزليج، والتي استمرت لمدة 6 مباريات متتالية.

تقابل الفريقان ست مرات في دوري أبطال أوروبا، انتصر بايرن ميونخ في كل هذه المباريات، حيث كان آخر فوز حققه برشلونة على البايرن في مايو 2015، حينما انتصر البلوجرانا بثلاثية نظيفة.

أرقام من فوز برشلونة على بايرن ميونخ

وبذلك، استطاع برشلونة تحقيق انتصار غائب منذ 9 سنوات على بايرن ميونخ، وذلك بعد 6 انتصارات متتالية للعملاق البافاري.

كما سجل برشلونة 4 أهداف في شباك بايرن ميونخ للمرة الثانية تاريخيًا، وذلك بعد المرة الأولى منذ أبريل 2009، حينما سجل فيها ليونيل ميسي ثنائية، وتيري هنري وصامويل إيتو هدفًا لكل منهما، في مباراة انتهت انتهت بأربعة أهداف دون رد.

ولم ينجح برشلونة تاريخيًا في هز شباك بايرن ميونخ أكثر من أربع مرات من قبل، حيث كان يمثل البايرن عقدة لكبير الكتلان في دوري أبطال أوروبا.

وشارك رافينيا في تشكيل برشلونة الأساسي أمام بايرن ميونخ، ليصل إلى 100 مباراة بشكل رسمي مع الفريق الكتالوني في مختلف البطولات المحلية والأوروبية منذ التعاقد معه.

وأصبح رافينيا رابع لاعب يسجل هاتريك

أمام بايرن ميونخ في كأس ذات الأذنين، بعد روي ماكاي في 2002، وسيرجيو أجويرو في 2014، وكريستيانو رونالدو في 2017.

وبعد مرور 54 ثانية فقط على انطلاق صافرة بداية الشوط الأول من مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، تمكن رافينيا من هز شباك العملاق البافاري، وذلك بعد تمريرة رائعة من فيرمين لوبيز.

هذا الهدف يعتبر ثاني أسرع هدف يسجله برشلونة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال أوروبا، حيث يأتي بعد هدف مارك فان بوميل التاريخي الذي سجله في عام 2005 ضد باناثينايكوس اليوناني بعد 36 ثانية فقط من بداية المباراة.