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الخميس 24 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين إنتر ميلان ويونج بويز

مباراة إنتر ميلان
مباراة إنتر ميلان ضد يونج بويز
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة إنتر ميلان الإيطالي ويونج بويز السويسري، المقامة بينهما حاليًا على ملعب وانكدورف، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

استحوذ إنتر ميلان على الكرة في الشوط الأول، وهيمن على مجريات اللعب، لكن دون هز شباك مضيفه السويسري.

وأشهر حكم المباراة 5 بطاقات صفراء في الشوط الأول، منهم 4 لفريق يونج بويز، وواحدة لظهير الإنتر دينزل دومفريس.

مباراة إنتر ميلان ضد يونج بويز

يقود الإيراني مهدي طارمي تشكيل إنتر ميلان أمام يونج بويز، حيث تواجد على رأس الهجوم رفقة النمساوي ماركو أرناوتوفيتش.

ويجلس الثنائي الهجومي الأساسي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنسي ماركوس تورام على مقاعد بدلاء الإنتر.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الرابع عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط، بينما يأتي يونج بويز في المركز الـ34 بلا نقاط.

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