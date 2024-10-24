وزير الدفاع الأمريكي: لم نر أدلة على مخبأ "لكنوز" حزب الله تحت مستشفى الساحل ببيروت

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الأربعاء إن واشنطن لم تر أدلة على وجود مخبأ لحزب الله "ممتلئ بالأمول والذهب" تحت مستشفى الساحل جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف وزير الدفاع أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل للحصول على مزيد من الدقة بشأن ما يبحثون عنه بالضبط.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله قام بتخزين مئات الملايين من الدولارات نقدا وذهبا في مخبأ تم بناؤه تحت مستشفى في بيروت، موضحا أنه لن يضرب المنشأة بينما يواصل الهجمات ضد الأصول المالية للحزب.

وفي بيان متلفز يوم الاثنين، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في شهر سبتمبر، هو الذي بنى المخبأ المصمم للإقامة لفترات طويلة.

وردا على المزاعم الإسرائيلية، أفاد فادي علامة النائب اللبناني عن "حركة أمل" ومدير مستشفى الساحل، بأن إسرائيل تطرح ادعاءات كاذبة وافتراءات.

ودعا فادي علامة الجيش اللبناني إلى زيارة المستشفى وإظهار أنه ليس لديه سوى غرف عمليات ومرضى ومشرحة.

وتشن إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي حربا على لبنان عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب.

وفي المقابل يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.