محمد صلاح يستمر في كتابة التاريخ مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

يستمر النجم المصري محمد صلاح في كتابة اسمه في سجلات التاريخ مع فريقه ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواصل صلاح نجاحاته مع ليفربول بتحقيق العديد من الأرقام القياسية، التي كان آخرها رقمين خلال مباراة الريدز أمام لايبزيج الألماني في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح يتخطى الأساطير في دوري أبطال أوروبا

شارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول ضد لايبزيج، وخاض اللقاء حتى الدقيقة 63، حيث قرر المدرب آرني سلوت استبداله لإراحته للمباراة المقبلة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع الفرعون المصري هدف فوز ليفربول على لايبزيج لزميله الأوروجوياني داروين نونيز، ليفوز الريدز بهذا الهدف ويحقق العلامة الكاملة في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط من 3 مباريات.

وحقق محمد صلاح رقمين قياسيين في مباراة ليفربول ضد لايبزيج، أولهما: أنه خاض لقاءه رقم 69 في بطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

وتقدم صلاح بهذه المباراة إلى المركز الثالث في قائمة أكثر لاعبي الريدز مشاركة في كأس ذات الأذنين على مر العصور.

وبذلك، جاء محمد صلاح خلف جيمي كاراجر صاحب الـ91 مباراة، وستيفن جيرارد بـ87 مباراة في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

وثاني الأرقام القياسية التي حققها صلاح ليلة فوز ليفربول على لايبزيج، أنه رفع رصيده من صناعة الأهداف إلى 15 تمريرة حاسمة في دوري أبطال أوروبا، ليعادل نجم ريال مدريد السابق لويس فيجو، وزميله السابق روبيرتو فيرمينو، والألمانيين توني كروس وإلكاي جوندوجان، والأسطورة الإيطالية أندريه بيرلو، والمغربي حكيم زياش.

وتجاوز محمد صلاح بعد تمريرته الحاسمة رقم 15 في بطولة دوري أبطال أوروبا، كل من: ديفيد بيكهام، هالك، دوجلاس كوستا، جوردي ألبا، ماريو جوتزه، إيدين دجيكو، وإيسكو.