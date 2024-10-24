فلسطين.. إصابة ثلاثة من عناصر الدفاع المدني واعتقال خمسة وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، نقلًا عن الدفاع المدني الفلسطيني، أن قوات الاحتلال أصابت ثلاثة من عناصره في مشروع بيت لاهيا وسط قطاع غزة، وأنه انقطع الاتصال بهم ولا يعرف مصيرهم. كما اعتقلت خمسة آخرين في منطقة الشيخ زايد.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة بعدد من آليات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، وجابت شوارعها، وتمركزت في حي البالوع، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا على محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن شاحنة تابعة لها تعرضت لقصف مباشر بصاروخ إسرائيلي، أدى إلى استشهاد أحد موظفيها في قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.